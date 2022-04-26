Фомин: «Настрой у нас всегда максимальный»

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос про изменение команды после зимней паузы.

«Если судить по результатам, то большой разницы нет. Но по игре многие отмечают, что как-то искра пропала, хотя внутри команды такого нет. Настрой у нас всегда максимальный», - приводит слова Фомина официальный сайт клуба. Футболист отметил, что в прошлом году команда зачастую проигрывала тяжелые встречи со счетом 0:1, а в этом году в подобных играх удается добиться победы.

В этом сезоне российский полузащитник принял участие в 29 матчах, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах.