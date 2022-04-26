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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин: «Настрой у нас всегда максимальный»

26 Апреля 2022 • 17:52 Комментировать
Динамо Москва
...
Урал
30.04 14:00

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин ответил на вопрос про изменение команды после зимней паузы.

«Если судить по результатам, то большой разницы нет. Но по игре многие отмечают, что как-то искра пропала, хотя внутри команды такого нет. Настрой у нас всегда максимальный», - приводит слова Фомина официальный сайт клуба. Футболист отметил, что в прошлом году команда зачастую проигрывала тяжелые встречи со счетом 0:1, а в этом году в подобных играх удается добиться победы.

В этом сезоне российский полузащитник принял участие в 29 матчах, забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
РПЛ Даниил Фомин Динамо
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ДИНАМО МОСКВА УРАЛ
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