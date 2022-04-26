Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал чемпионскую гонку в России после выездной победы «Зенита» над «Краснодаром».

- «Зенит» выиграл по делу, заслуженно, закономерно. Хотя был там момент при счёте 1:2, когда мяч скользнул у Кержакова и прошла пара опасных угловых. При удачном стечении обстоятельств могли краснодарцы и сравнять.

- «Краснодар» с легионерами был бы сейчас сильнее?

- Да я бы не сказал. По-моему, они и так играют нормально. Раньше с легионерами они что, чемпионат выиграли? Не выиграли. Но тратили кучу денег на них. А сейчас спокойно играют и точно так же занимают своё пятое-шестое место.

- Вопрос чемпионства почти решён?

- Тут вы совершенно правы, что почти. Но надо не забывать, что «Химки» через тур могут вмешаться в чемпионскую гонку, внести интригу. Вот после того, как с нами сыграет «Зенит», можно будет говорить в этом плане более предметно.

Матч «Зенит» - «Химки» состоится в 28-м туре РПЛ 7 мая.