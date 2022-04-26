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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин высоко оценил работу Брейдо

26 Апреля 2022 • 17:38 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о новом сотруднике ЦСКА Кирилле Брейдо.

«Он чемпион страны. Это профессионал высочайшего уровня. Он всегда профессионально относился к своему делу», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее ЦСКА объявил о назначении Кирилла Брейдо на должность сотрудника по связям с общественностью, он также будет отвечать за социальные сети и производство контента. Кирилл занимал аналогичную должность в «Локомотиве».

74-летний российский специалист Юрий Сёмин работал в «Локомотиве» в периоды с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 годы

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Юрий Сёмин РПЛ Кирилл Брейдо
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