Сёмин высоко оценил работу Брейдо

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о новом сотруднике ЦСКА Кирилле Брейдо.

«Он чемпион страны. Это профессионал высочайшего уровня. Он всегда профессионально относился к своему делу», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Ранее ЦСКА объявил о назначении Кирилла Брейдо на должность сотрудника по связям с общественностью, он также будет отвечать за социальные сети и производство контента. Кирилл занимал аналогичную должность в «Локомотиве».

74-летний российский специалист Юрий Сёмин работал в «Локомотиве» в периоды с 1992 по 2005, с 2009 по 2010, а также с 2016 по 2020 годы