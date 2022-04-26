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Кирилл Дементьев, работающий в Грузии, поделился мнением о «Матч ТВ»

26 Апреля 2022 • 15:55 Комментировать

40-летний комментатор Кирилл Дементьев высказал свое мнение о телеканале «Матч ТВ».

«Матч ТВ» не может быть ориентиром для спортивного медиа», - приводит слова Дементьева Sports. Так же он рассказал, что на канале заявляли о создании российского ESPN, а в итоге создали непонятно что.

Дементьев покинул Россию и переехал в Грузию, комментатор заявил что пока не планирует возвращаться.

Ранее он покинул Okko спорт и перешел работать на телеканал Setanta. Ему предложили создать и возглавить русскоязычный отдел комментаторов, для этого ему пришлось переехать в Тбилиси. Помимо этого, Кирилл работал на «7ТВ» и «НТВ-Плюс».

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Евро-Футбол.Ру,
Кирилл Дементьев Матч ТВ
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