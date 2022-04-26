Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА назначил нового директора по коммуникациям

26 Апреля 2022 • 14:34 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
3.20 3.45 2.25
01.05 19:00

Бывший директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо стал новым директором ЦСКА по коммуникациям.

Кирилл будет отвечать за связь с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксёнов остается в структуре клуба в статусе советника президента, сообщает официальный сайт команды.

ЦСКА занимает третье место в Российской премьер-лиге, набрав 47 баллов за 26 туров. Ранее «армейцы» покинули Кубок России, уступив московскому «Спартаку» на своем поле со счетом 0:1. Ближайший матч ЦСКА проведет 1 мая в гостях у «Ахмата», начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва РПЛ Кирилл Брейдо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
15:55 · Россия. Премьер-лига
Кирилл Дементьев, работающий в Грузии, поделился мнением о «Матч ТВ»
15:53 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Федун тянет «Спартак» на протяжении 20 лет»
15:40 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на заявление Федуна
15:22 · Россия. Премьер-лига
Салихова поделилась мнением о Российской премьер-лиге 2
14:45 · Россия. Премьер-лига
Губерниев прокомментировал слова Федуна
14:34 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА назначил нового директора по коммуникациям
14:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера прокомментировал заявление Федуна о «Спартаке»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Желаю «Спартаку» обрести величие под руководством Федуна
14:03 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» и без Федуна не пропадёт
13:53 · Россия. ФНЛ
Григорян: Над Гогниевым вся первая лига ржёт, а он взял и выбил «Зенит» из Кубка 2
13:45 · Россия. ФНЛ
Григорян восхитился работой тренера «Енисея»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Агаларову нужно уходить, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зенит» никому не уступит первое место в РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» проведёт летние сборы в России
12:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин рассказал, что мешает другим командам соперничать с «Зенитом» за чемпионство
Все новости
Рекомендуем