ЦСКА назначил нового директора по коммуникациям

Бывший директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо стал новым директором ЦСКА по коммуникациям.

Кирилл будет отвечать за связь с общественностью, социальные сети и производство контента. Сергей Аксёнов остается в структуре клуба в статусе советника президента, сообщает официальный сайт команды.

ЦСКА занимает третье место в Российской премьер-лиге, набрав 47 баллов за 26 туров. Ранее «армейцы» покинули Кубок России, уступив московскому «Спартаку» на своем поле со счетом 0:1. Ближайший матч ЦСКА проведет 1 мая в гостях у «Ахмата», начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.