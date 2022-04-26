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Кавазашвили: Желаю «Спартаку» обрести величие под руководством Федуна

26 Апреля 2022 • 14:11 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, что думает по поводу заявления Леонида Федуна, который не собирается продавать московскую команду.

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что его только порадовала эта новость. Ветеран отметил, что желает «Спартаку» обрести величие под руководством Федуна, который за последние годы сделал очень многое для московского клуба, например, создал великолепный стадион.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что Федун из-за финансовых проблем может продать «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Леонид Федун
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