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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев: «Спартак» и без Федуна не пропадёт

26 Апреля 2022 • 14:03 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу решения Леонида Федуна не продавать московскую команду.

Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу», что это решение Федуна, но если у бизнесмена будут совсем большие финансовые проблемы, то московский клуб и без него точно не пропадёт. Напомним, что Леонид Федун заявил, что не собирается в ближайшее время продавать «Спартак» и продолжит финансировать команду.

На данный момент спартаковцы под руководством итальянца Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Леонид Федун
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