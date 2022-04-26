Ловчев: «Спартак» и без Федуна не пропадёт

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу решения Леонида Федуна не продавать московскую команду.

Ловчев сказал «Спорт-Экспрессу», что это решение Федуна, но если у бизнесмена будут совсем большие финансовые проблемы, то московский клуб и без него точно не пропадёт. Напомним, что Леонид Федун заявил, что не собирается в ближайшее время продавать «Спартак» и продолжит финансировать команду.

На данный момент спартаковцы под руководством итальянца Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.