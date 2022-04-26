Колосков: «Зенит» никому не уступит первое место в РПЛ

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу чемпионской гонки в российском чемпионате.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что нельзя досрочно назвать «Зенит» чемпионом, ведь чемпион определяется по итогу всего сезонна, но нет никаких сомнений в том, что питерская команда под руководством Сергея Семака никому не уступит первое место. Почётный президент РФС отметил, что «Зенит» стабильно показывает хорошую игру.

Напомним, что питерская команда на данный момент занимает первую строчку в таблице и опережает столичных динамовцев на шесть очков.