«Краснодар» проведёт летние сборы в России

В этом году «Краснодар» планирует провести летние сборы не за рубежом, а в России, сообщает «РБ Спорт»

По информации источника, клуб будет готовиться к новому сезону на своей базе. Также рассматривается вариант, чтобы провести сборы где-нибудь в Краснодарском крае.

«У нас есть все условия для этого. Главное, чтобы нашлись соперники для спаррингов, а это может стать проблемой», — заявил источник близкий к клубу.

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что хорошим местом для сборов в России считает Кисловодск.

В текущем сезоне РПЛ за 25 проведённых матчей «быки» набрали 29 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице.