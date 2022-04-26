Григорян: «Спартак» не выглядит как аутсайдер

Известный российский специалист Александр Григорян высказался по поводу игры московского «Спартака» в этом сезоне.

Григорян сказал в эфире программы «Есть тема!» на канале «Матч ТВ», что московская команда не выглядит аутсайдером, так как «Спартак» хорошо играет, так что иногда можно даже получить от игры «красно-белых» удовольствие. Тренер отметил, что спартаковцев упрекают не в плохой игре, а в посредственных результатах.

Напомним, что московский клуб под руководством Паоло Ваноли на данный момент занимает лишь десятую строчку в российском чемпионате.