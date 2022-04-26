Блог о разрыве крестообразных связок на личном опыте: Как всё это началось

Бывший главный редактор портала «Евро-Футбол.Ру» Константин Евграфов возвращается на наш портал с личным блогом и рассказом о разрыве крестообразных связок. В настоящее время он начинает восстановление.

Разрыв крестообразных связок – одна из самых частых и серьёзных травм в футболе. К счастью, в обычной жизни немногие с ней сталкиваются, а потому не все знают, что это такое. На днях я лично столкнулся с этим повреждением, так что на страницах родного сетевого издания буду рассказывать о собственном опыте преодоления этой травмы.

Всё случилось во время игры в футбол, что делает рассказ максимально уместным. Мы уже минут 30 играли, до этого я размялся, поэтому нельзя сказать, что причиной стала плохая подготовка к игре. Учитывая, что я по утрам бегаю, точно не могу считать причиной какое-то резкое напряжение.

У наших ворот был угловой, я держал набегающих. Ребята после подачи выбили мяч, и я привычно разворачивался через левое плечо, чтобы получить мяч под правую, и в этот момент левое колено пронзила резкая боль. То есть сам разрыв случился просто в момент разворота, без какого-либо внешнего воздействия. Грешить на поле тоже не буду, оно довольно хорошего качества, в своей жизни играл на покрытиях намного хуже.

Первые секунды после падения боль была очень сильная и при этом сконцентрированная. Я прямо чувствовал неприятные ощущения именно в левой части коленного сустава. Спустя какое-то время боль отпустила, и я смог встать. Опираться на левую ногу было неприятно, но в целом я смог самостоятельно доковылять до выхода с поля. Пытаясь понять, что происходит, попробовал опереться полностью только на левую ногу, но в итоге нога едва не выгнулась в другую сторону. В этот момент стало ясно, что для меня игра закончена, а травма серьёзная.

По дороге домой (к счастью, на машине с автоматом) набрал врача, описал симптом «ноющей боли в задней части сустава» и получил ответ, что очень похоже на кресты. Первые рекомендации простые – приложить холод на 10 минут, принять таблетку аркоксии и на следующий день оперативно сделать МРТ на аппарате 1,5 Тесла. Хорошо, что в Москве с последним довольно просто, но стоимость порядка 5000 рублей, конечно, не радует. Однако здоровье всё равно важнее.

На следующий день сделал МРТ, результаты которого показал трём разным врачам. Двое поставили диагноз «тотальный разрыв передней крестообразной связки», третий увидел частичный. Формально правы все. Как мне объяснили, сама связка окружена специальной оболочкой, как провод. Вот эта оболочка, какие-то волокна от неё остались невредимыми, что позволяет удерживать сустав, при этом сама крестообразная связка порвана. Также диагностирован частичный разрыв двуглавой мышцы бедра.

Подход врачей к проблеме тоже оказался разным – двое советуют оперативное вмешательство, один видит варианты в консервативном лечении. Пока что я склоняюсь к первому, но на этой неделе планирую провести ещё несколько консультаций, чтобы убедиться в правильности выбора.

Что касается ощущений, то нога в покое не болит, лишь при каких-то движениях чувствуется боль. Сейчас максимальный угол сгибания ноги составляет 30 градусов. Однако для фиксации сустава и для сохранности двуглавой мышцы бедра и икроножной мышцы был рекомендован специальный брейс (можно купить за 8 т.р. новый или за 5,5 т.р. б/у), который фиксирует ногу в согнутом положении под углом 10 градусов. Он помогает избежать случайных сгибов и очень облегчает жизнь в моём нынешнем состоянии, снижая болевые ощущения. При этом врачи запретили мне опираться на левую ногу, так что теперь я передвигаюсь только на костылях.

На следующей неделе мне предстоят несколько консультаций врачей, специализирующихся именно на подобных операциях. О новостях буду сообщать.

Константин Евграфов