Федун: До последнего буду делать всё для того, чтобы «Спартак» жил

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил с заявлением по поводу возможной продажи столичной команды.

Федун заявил, что ни он, ни Алекперов не уезжают из страны. Владелец «Спартака» отметил, что его опыт кризисных ситуаций говорит о том, что трудности ещё не закончились. Федун добавил, что до последнего будет делать всё для того, чтобы клуб жил, а всё остальное является сплетнями и слухами, которые распускаются врагами.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что из-за финансовых трудностей Леонид Федун в 2023 году может продать «Спартак».