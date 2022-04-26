Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федун: До последнего буду делать всё для того, чтобы «Спартак» жил

26 Апреля 2022 • 12:34 Комментировать

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун выступил с заявлением по поводу возможной продажи столичной команды.

Федун заявил, что ни он, ни Алекперов не уезжают из страны. Владелец «Спартака» отметил, что его опыт кризисных ситуаций говорит о том, что трудности ещё не закончились. Федун добавил, что до последнего будет делать всё для того, чтобы клуб жил, а всё остальное является сплетнями и слухами, которые распускаются врагами.

Напомним, что до этого в прессе появилась информация о том, что из-за финансовых трудностей Леонид Федун в 2023 году может продать «Спартак».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Желаю «Спартаку» обрести величие под руководством Федуна
14:03 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Спартак» и без Федуна не пропадёт
13:53 · Россия. ФНЛ
Григорян: Над Гогниевым вся первая лига ржёт, а он взял и выбил «Зенит» из Кубка 1
13:45 · Россия. ФНЛ
Григорян восхитился работой тренера «Енисея»
13:38 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Агаларову нужно уходить, чтобы потом не жалеть об упущенной возможности»
13:36 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Зенит» никому не уступит первое место в РПЛ
13:09 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» проведёт летние сборы в России
12:56 · Россия. Премьер-лига
Игонин рассказал, что мешает другим командам соперничать с «Зенитом» за чемпионство
12:48 · Россия. Премьер-лига
Григорян: «Спартак» не выглядит как аутсайдер
12:42 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: Надеюсь, что «Зенит» как можно раньше решит задачу с чемпионством
12:34 · Россия. Премьер-лига
Федун: До последнего буду делать всё для того, чтобы «Спартак» жил
12:19 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Я был единственным, кто не хотел убирать Тедеско 1
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Вендел счастлив в «Зените»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: Судьба чемпионства в РПЛ уже решена
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев назвал лучших игроков сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем