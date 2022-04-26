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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: Я был единственным, кто не хотел убирать Тедеско

26 Апреля 2022 • 12:19 Комментировать (1)

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, который до этого работал в «Спартаке», высказался по поводу слов бывшего медиадиректора «красно-белых» Антона Фетисова.

Фетисов заявил, что Газизов очень хотел убрать Доменико Тедеско с поста главного тренера «Спартака». Газизов же сказал «Спорт-Экспрессу», что всё это фигня, ведь в московском клубе он был чуть ли не единственным, кто не хотел убирать немецкого специалиста. Гендиректор «Уфы» отметил, что сейчас можно говорить всё, что угодно, но все всё знают.

Напомним, что под руководством Доменико Тедеско спартаковцы заняли второе место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Шамиль Газизов Доменико Тедеско Антон Фетисов
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