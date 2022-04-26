Агент: Вендел счастлив в «Зените»

Агент Чезаре Барбьери рассказал журналистам о том, как себя чувствует в «Зените» бразильский полузащитник Маркус Вендел.

Агент сказал «Спорт-Экспрессу», что 24-летний бразильский футболист очень счастлив в питерской команде и сейчас сосредоточен только на том, чтобы помочь «Зениту» выиграть очередной чемпионский титул. Барбьери отметил, что Вендел хочет доиграть в «Зените» до конца своего контракта.

Напомним, что в этом сезоне Вендел провёл в российском чемпионате 22 поединка, в которых забил три гола и сделал три результативные передачи.