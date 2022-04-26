Малафеев: Судьба чемпионства в РПЛ уже решена

Экс-вратарь питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил о том, что судьба чемпионского титула в РПЛ уже решена.

Малафеев сказал Metaraitings.ru, что за четыре тура до конца сезона судьба титула в российском чемпионате уже решена. Экс-вратарь отметил, что «Зенит» на опыте и классе спокойно доиграет сезон и в очередной раз станет чемпионом. Напомним, что питерский клуб может выиграть титул в четвертый раз кряду.

На данный момент подопечные Сергея Семака лидирую в турнирной таблице и опережают ближайшего преследователя в лице московского «Динамо» на шесть баллов.