Орлов: Не могу сказать, что легионеры «Спартака» делают разницу

Известный комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами высказался по поводу легионеров московского «Спартака».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что легионеры «красно-белых» не делают разницу. Комментатор отметил, что вот бразильцы в «Зените» точно делают разницу, а спартаковцы, имея такие же финансовые возможности, подписали каких-то странных и непонятных футболистов.

Напомним, что на данный момент спартаковцы под руководством Паоло Ваноли занимают лишь десятую строчку в российском чемпионате. «Зенит» же уверенно лидирует в таблице.