Кавазашвили: Федун вполне может продать «Спартак» иностранцам

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с журналистами предположил, что владелец «красно-белых» Леонид Федун может продать команду иностранным инвесторам.

Кавазашвили сказал «Матч ТВ», что на Ближнем Востоке достаточно богатых бизнесменов, которые хотели бы зайти на наш рынок с помощью футбола. Экс-голкипер отметил, что «Спартак» никогда не был государственным клубом, так что Федун может продать команду тому, кому захочет, ведь хозяин — барин.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Леонид Федун из-за финансовых трудностей может в следующем году продать московский «Спартак».