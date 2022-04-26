Орлов: Шварцу нужно больше доверять Тюкавину

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами заявил о том, что тренеру «Динамо» Сандро Шварцу нужно больше доверять молодому форварду Константину Тюкавину.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что немецкий тренер не до конца использует потенциал молодого российского нападающего. Комментатор отметил, что Шварц почему-то больше доверяет Смолову, который далеко не в каждой игре забивает, а страдает из-за всего этого Тюкавин, который часто остаётся в запасе.

Напомним, что в этом сезоне Константин Тюкавин провёл в российском чемпионате 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя ассистами.