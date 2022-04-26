Кавазашвили: Федун найдёт покупателя, который заплатит за «Спартак» хорошую сумму

Известный экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу того, что Леонид Федун может в ближайшее время продать московскую команду.

Кавазашвили сказал «Матч ТВ», что не секрет, что у Федуна возникли серьёзные финансовые проблемы из-за санкций. Экс-вратарь отметил, что бизнесмен вполне может в следующем году продать московскую команду. Ветеран «Спартака» считает, что Федун спокойно сможет найти покупателя, который заплатит за клуб очень хорошую сумму.

Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что из-за финансовых трудностей Леонид Федун может в 2023 году продать «Спартак».