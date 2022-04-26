Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: Федун найдёт покупателя, который заплатит за «Спартак» хорошую сумму

26 Апреля 2022 • 10:45 Комментировать (1)

Известный экс-голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался по поводу того, что Леонид Федун может в ближайшее время продать московскую команду.

Кавазашвили сказал «Матч ТВ», что не секрет, что у Федуна возникли серьёзные финансовые проблемы из-за санкций. Экс-вратарь отметил, что бизнесмен вполне может в следующем году продать московскую команду. Ветеран «Спартака» считает, что Федун спокойно сможет найти покупателя, который заплатит за клуб очень хорошую сумму.

Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что из-за финансовых трудностей Леонид Федун может в 2023 году продать «Спартак».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Леонид Федун
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
11:36 · Россия. Премьер-лига
Агент: Вендел счастлив в «Зените»
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев: Судьба чемпионства в РПЛ уже решена
11:30 · Россия. Премьер-лига
Малафеев назвал лучших игроков сезона РПЛ
11:27 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Не могу сказать, что легионеры «Спартака» делают разницу
11:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Федун вполне может продать «Спартак» иностранцам
11:03 · Россия. Премьер-лига
Бывший нападающий «Зенита» прокомментировал отсутствие Дзюбы в игре с «Краснодаром»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Малком: «Зенит» сделал то, что должен был, а именно победил и увеличил отрыв от «Динамо»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Зенит» сделал большой шаг к чемпионству
10:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Шварцу нужно больше доверять Тюкавину
10:45 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Федун найдёт покупателя, который заплатит за «Спартак» хорошую сумму 1
10:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: К Рассказову был интерес из Европы
10:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов считает, что Дзюба и Ерохин не умеют обороняться
10:14 · Россия. Премьер-лига
Орлов раскритиковал защитников «Зенита»
09:51 · Россия. Премьер-лига
Тарханов раскритиковал оборону «Спартака» в матче с «Ростовом»
09:41 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Спартак» никогда не будет страдать от отсутствия внимания
Все новости
Рекомендуем