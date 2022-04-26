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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: К Рассказову был интерес из Европы

26 Апреля 2022 • 10:34 Комментировать

Агент Валериюс Мижигуркис рассказал журналистам, что к защитнику московского «Спартака» Николаю Рассказову проявляли интерес команды из Европы.

Мижигуркис сказал «Матч ТВ», что к российскому футболисту был конкретный интерес от европейских клубов, но обострение политической ситуации поставило на переговорах крест. Агент отметил, что сейчас Рассказов потихоньку набирает форму после травмы, но пока защитник ещё чувствует небольшой дискомфорт.

Напомним, что в этом сезоне Николай Рассказов провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 14 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Николай Рассказов
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