Орлов считает, что Дзюба и Ерохин не умеют обороняться

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами раскритиковал полузащитника Александра Ерохина и форварда Артёма Дзюбу за неумение обороняться.

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что в кубковом матче с «Аланией» тренерский штаб «Зенита» совершил ошибку, когда решил с первых минут выпустить на поле Дзюбу и Ерохина, которые совершенно не умеют обороняться. Комментатор отметил, что оба игрока не накрывали своих соперников, что и привело к итоговому поражению «Зенита».

Напомним, что в серии пенальти команда из Санкт-Петербурга сенсационно проиграла «Алании» и закончила своё выступление в Кубке России.