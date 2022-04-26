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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мор: «Спартак» никогда не будет страдать от отсутствия внимания

26 Апреля 2022 • 09:41 Комментировать

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор поделился с журналистами своим мнением по поводу московской команды.

Как приводит слова Мора «Р-Спорт», он не творил историю «Спартака», но был к ней причастен, чем он очень гордится. Экс-игрок отметил, что московская команда никогда не будет страдать от отсутствия внимания. Мор добавил, что спартаковский дух это не надуманная вещь, а вполне реальная.

Напомним, что Эдуард Мор в составе московского «Спартака» дважды становился чемпионом России. Защитник завершил свою футбольную карьеру в 2010 году. Мор также выступал за «Сатурн», «Химки», «Орёл» и другие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эдуард Мор
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