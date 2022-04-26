Мостовой: Почему «Зенит» выигрывает? Потому что они могут позволить себе купить Малкома за 40 млн евро

Экс-футболист Александр Мостовой поделился с журналистами своим мнением о причинах побед питерского «Зенита» в РПЛ.

Мостовой сказал «Чемпионату», что вопрос о чемпионстве в этом сезоне практически снят. Экс-игрок отметил, что высокий уровень «Зенита» определяется легионерами, ведь питерская команда побеждает, так как может позволить себе спокойно подписать Малкома за 40 миллионов евро, или же Халка с Витселем, как было до этого.

Напомним, что на данный момент «Зенит» под руководством Сергея Семака лидирует в таблице РПЛ и на шесть очков опережает ближайшего конкурента в лице «Динамо».