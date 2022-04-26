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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев назвал худших игроков «Спартака» в этом сезоне

26 Апреля 2022 • 08:07 Комментировать (4)

Известный экс-футболист «Спартака», а ныне популярный эксперт Евгений Ловчев в разговоре с журналистами назвал худших игроков «красно-белых» в этом сезоне.

Ловчев сказал «Р-Спорт», что у «Зенита» в составе есть футболисты сборной Бразилии и Хорватии, а у спартаковцев игроки весьма низкого уровня. Эксперт отметить, что Кристофер Мартинс, Максимилиано Кофрие и Шамар Николсон не должны играть в «Спартаке», так как они попросту не тянут этот уровень.

Напомним, что «Спартак» на данный момент занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
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