Ловчев назвал худших игроков «Спартака» в этом сезоне

Известный экс-футболист «Спартака», а ныне популярный эксперт Евгений Ловчев в разговоре с журналистами назвал худших игроков «красно-белых» в этом сезоне.

Ловчев сказал «Р-Спорт», что у «Зенита» в составе есть футболисты сборной Бразилии и Хорватии, а у спартаковцев игроки весьма низкого уровня. Эксперт отметить, что Кристофер Мартинс, Максимилиано Кофрие и Шамар Николсон не должны играть в «Спартаке», так как они попросту не тянут этот уровень.

Напомним, что «Спартак» на данный момент занимает лишь десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.