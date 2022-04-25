Агент Чебеджи: «Языджи хочет выиграть РПЛ»

Футбольный агент Адам Чебеджи прокомментировал будущее полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

«Юсуф подтвердил свое желание остаться в России, он хочет выиграть РПЛ. Языджи счастлив в ЦСКА и приложит максимум усилий, чтобы помочь клубу», ­- приводит слова Чебеджи «РБ Спорт».

25-летний полузащитник Юсуф Языджи в этом сезоне принял участие в 8 матчах и забил 8 голов. За «армейцев» футболист выступает на правах аренды, права на игрока принадлежат французскому «Лиллю».

ЦСКА после 26-го тура занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 47 очков.