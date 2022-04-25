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Член наблюдательного совета «Химок»: «Мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим»

25 Апреля 2022 • 11:53 Комментировать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

«Останется ли Юран в «Химках», если команда вылетит в ФНЛ? Да. У нас контракт с Сергеем Николаевичем заключен на несколько сезонов. Но мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим», — передаёт слова Терюшкова Sport24.

Юран был назначен главным тренером «Химок» в феврале 2022 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, одержала четыре победы, два раза уступила и два раза сыграл вничью. Контракт 52-летнего специалиста рассчитан до конца мая 2023 года.

В текущем сезоне «Химки» занимают 13-е место в чемпионате России, имея в своём активе 28 очков после 26 матчей. У идущего следом «Урала» на четыре балла меньше.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Роман Терюшков
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