Член наблюдательного совета «Химок»: «Мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее главного тренера подмосковного клуба Сергея Юрана.

«Останется ли Юран в «Химках», если команда вылетит в ФНЛ? Да. У нас контракт с Сергеем Николаевичем заключен на несколько сезонов. Но мы не думаем о варианте, при котором мы вылетим», — передаёт слова Терюшкова Sport24.

Юран был назначен главным тренером «Химок» в феврале 2022 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, одержала четыре победы, два раза уступила и два раза сыграл вничью. Контракт 52-летнего специалиста рассчитан до конца мая 2023 года.

В текущем сезоне «Химки» занимают 13-е место в чемпионате России, имея в своём активе 28 очков после 26 матчей. У идущего следом «Урала» на четыре балла меньше.