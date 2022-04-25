Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стрепетов: Чемпионская интрига, наоборот, возросла

25 Апреля 2022 • 11:16 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с журналистами своим мнением по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне.

Стрепетов сказал «РБ-Спорт», что после поражения «Динамо» чемпионская интрига, наоборот, только возросла. Экс-игрок отметил, что для «Зенита» матч с «Краснодаром» будет ключевым, но борьба за титул всё равно продолжается. Ветеран «Зенита» считает, что питерскому клубу не нужно расслабляться, хотя подарком от ЦСКА лучше воспользоваться для того, чтобы укрепить своё лидерство.

Напомним, что «Динамо» проиграло ЦСКА со счётом 0:1, так что «Зенит», в случае победы над «Краснодаром», оторвётся от «сине-белых» уже на шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Российская Премьер-Лига Алексей Стрепетов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.04  19:00 Краснодар ... Зенит 6.40 4.30 1.53
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Апреля
11:31 · Россия. Премьер-лига
Мостовой рассказал, почему «Динамо» проиграло ЦСКА
11:16 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: Чемпионская интрига, наоборот, возросла
11:06 · Россия. Премьер-лига
Бубнов считает, что чемпионская гонка в РПЛ завершена
10:54 · Россия. Премьер-лига
Поярков: «Мы единая семья, поэтому и побеждаем»
10:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Чалов в ЦСКА сейчас бы смотрелся лучше, чем Заболотный
10:40 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Если поступит предложение от «Ливерпуля», пойду туда пешком»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Эджуке не собирается уходить из ЦСКА
10:23 · Россия. Премьер-лига
Степашин: Главное для «Динамо» - второе место в РПЛ и победа в Кубке России
10:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о будущем чемпионе России за пять туров до конца чемпионата эксклюзив
10:11 · Россия. Премьер-лига
Маникюр голу не помеха: Кирильчева оценила накрашенные ногти Эджуке
10:05 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: Для меня «Спартак» давно не особенный
09:56 · Россия. Премьер-лига
Сухина о судействе Мешкова в матче «Ростов» - «Спартак»: Все решения были верные 1
09:54 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «До вылета «Спартака» дело не дойдёт» 4
09:51 · Россия. Премьер-лига
Черчесов: Спорт должен оставаться вне политики
09:43 · Россия. Премьер-лига
Лапочкин: Пенальти в ворота «Спартака» назначен правильно 1
Все новости
Рекомендуем