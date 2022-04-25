Стрепетов: Чемпионская интрига, наоборот, возросла

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился с журналистами своим мнением по поводу борьбы за чемпионский титул в этом сезоне.

Стрепетов сказал «РБ-Спорт», что после поражения «Динамо» чемпионская интрига, наоборот, только возросла. Экс-игрок отметил, что для «Зенита» матч с «Краснодаром» будет ключевым, но борьба за титул всё равно продолжается. Ветеран «Зенита» считает, что питерскому клубу не нужно расслабляться, хотя подарком от ЦСКА лучше воспользоваться для того, чтобы укрепить своё лидерство.

Напомним, что «Динамо» проиграло ЦСКА со счётом 0:1, так что «Зенит», в случае победы над «Краснодаром», оторвётся от «сине-белых» уже на шесть очков.