Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «армейцев» в 26-м туре РПЛ в дерби над «Динамо» (1:0).

- Матч был важный, накал – соответствующий. «Армейцы» провели игру достаточно надёжно – они действовали собранно и цельно, практически не допускали грубых ошибок в обороне. Считаю, Эджуке забил хороший гол в контратаке, и мог отличиться ещё Зайнутдинов, вышедший один на один. Динамовцам не удалось проявить свои лучшие качества, особенно в атаке. Они не создали должного количества моментов и осложнили себе борьбу за первое место. А ЦСКА, который хорошо начал весеннюю часть, но потом потерял ритм, вновь настроил своих болельщиков на оптимистичный лад. Алексей Березуцкий правильно сделал замену, выпустив Эджуке. Он обладает высокой скоростью и классным дриблингом, он был опасен для обороны «Динамо», хорошо выбегая в контратаки.