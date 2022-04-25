Степашин: Главное для «Динамо» - второе место в РПЛ и победа в Кубке России

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу перспектив московской команды в концовке этого сезона.

Степашин сказал «Спорт-Экспрессу», что по поводу чемпионства сейчас трудно что-то говорить, так что главной задачей динамовцев на этот сезон является второе место в РПЛ и победа в Кубке России. Функционер отметил, что подопечные Сандро Шварца вполне способны выиграть Кубок.

Напомним, что «сине-белые» минимально уступили ЦСКА со счётом 0:1. На данный момент «Динамо» занимает вторую строчку в турнирной таблице.