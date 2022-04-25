Черчесов: Спорт должен оставаться вне политики

Наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с журналистами высказался по поводу отстранения российских клубов от еврокубков.

Черчесов сказал «Спорт-Экспрессу», что нужно дождаться окончательного решения CAS и верить в то, что здравый смысл победит и наши команды не будут в следующем сезоне отстранены от еврокубков. Опытный специалист отметил, что спорт должен всегда оставаться вне политики.

Напомним, что из-за ситуации на Украине боссы ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных матчей.