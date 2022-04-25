«Ахмат» продлит контракт с Хариным

«Ахмат» планирует продлить контракт с полузащитником Евгением Хариным, сообщает Metaratings.
Футболист защищает цвета грозненского клуба уже четвёртый сезон. В текущем розыгрыше РПЛ 26-летний россиянин провёл 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.
Действующий контракт Харина с «Ахматом» истекает летом нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1.5 миллиона евро.
После 26 туров команда Андрея Талалаева набрала 32 очка, расположившись на девятом месте турнирной таблицы российского чемпионата.