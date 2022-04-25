Аленичев расстроен неудачей «Спартака»

В рамках 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл в драматичном матче со счетом 2:3. Судейство в матче вызвало много вопросов не только у простых болельщиков, но также и у известных экспертов. Вопросы появились и у Дмитрия Аленичева - бывшего тренера московского «Спартака». Он расстроен увиденным в этой игре и пожелал поклонникам московского клуба терпения.

- Очень расстроен. Больно наблюдать за таким судейством и за такой игрой. Всем нам, болельщикам великой команды хочу пожелать только одного — терпения, - цитирует Аленичева « РБ Спорт ».