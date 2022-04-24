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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема Салихова: «Играйте сами по вашим правилам!»

24 Апреля 2022 • 22:08 Комментировать

В рамках 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл в драматичном матче со счетом 2:3. Судейство в матче вызвало много вопросов не только у простых болельщиков, но также и у известных экспертов.

Очень недовольна работой судей и Зарема Салихова - супруга владельца московского клуба, Леонида Федуна. По словам Салиховой, она не удивлена скандальным судейством, считая, что Виталий Мешков уже давно проявлял себя сомнительным образом.

- Мешков есть Мешков. С такими деятелями футбол в России никогда не будет футболом. Вы отбиваете желание любых инвестиций в спорт! Играйте сами по вашим правилам, - заявила Салихова, которую цитирует «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Зарема Салихова
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