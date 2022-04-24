Мостовой: «Все спорные решения принимались против «Спартака»

В рамках 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл в драматичном матче со счетом 2:3. Судейство в матче вызвало много вопросов не только у простых болельщиков, но также и у известных экспертов.

В частности, Александр Мостовой, бывший футболист «Спартака», считает, что судейство действительно смахивало на предвзятое. Впрочем, по его словам, подобное можно было наблюдать весь сезон.

- Для «Спартака» этот сезон все одно и то же: все спорные решения не в его пользу, а даже еще хуже, - считает Мостовой, слова которого цитирует Rusfootball.info.