Помощник главного тренера «Спартака»: «Проиграли не из-за судьи, а по своей вине»

В рамках 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл в драматичном матче со счетом 2:3. Судейство в матче вызвало много вопросов не только у простых болельщиков, но также и у известных экспертов.

Но в стане «Спартака» слышны и голоса, которые смотрят на ситуацию чуть иными взглядом. Так, помощник главного тренера «Спартака», Андрей Ещенко, считает, что «красно-белые», прежде всего, сами виноваты в подобном исходе игры.

- Мы проиграли не из-за судьи, надо было забивать самим. Столько моментов было, - сокрушается Ещенко, слова которого цитирует «Спорт-Экспресс».