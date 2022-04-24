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Помощник главного тренера «Спартака»: «Проиграли не из-за судьи, а по своей вине»

24 Апреля 2022 • 20:27 Комментировать

В рамках 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл в драматичном матче со счетом 2:3. Судейство в матче вызвало много вопросов не только у простых болельщиков, но также и у известных экспертов.

Но в стане «Спартака» слышны и голоса, которые смотрят на ситуацию чуть иными взглядом. Так, помощник главного тренера «Спартака», Андрей Ещенко, считает, что «красно-белые», прежде всего, сами виноваты в подобном исходе игры.

- Мы проиграли не из-за судьи, надо было забивать самим. Столько моментов было, - сокрушается Ещенко, слова которого цитирует  «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Ещенко
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