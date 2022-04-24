Калачёв: «Ростов» заслужил победу, всё по делу

В матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» уступил в гостях «Ростову» со счетом 2:3. Драматичный матч был омрачен скандальным судейством, однако это не мешает бывшему защитнику «Ростова» Тимофею Калачеву считать победу южан полностью заслуженной.

- Ожидал, что «Ростов» может выиграть, но такой счет было трудно предугадать. Матч понравился, «Ростов» очень хорошо играл, молодцы! «Ростов» здоров смотрелся, создавал моменты, так что все по делу, победа заслуженная, - цитирует Калачева издание «Спорт-экспресс».

После 26 туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице российской Прьемре-лиги. в то время как «Ростов» поднялся на восьмую строчку. До конца сезона остаются еще четыре тура.