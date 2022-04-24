Генич: «Думаю, что Мешков подписал себе приговор»

В рамках 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл в драматичном матче со счетом 2:3. Судейство в матче вызвало много вопросов не только у простых болельщиков, но также и у известных экспертов.

В частности, Константин Генич поделился своим мнением в эфире телеканала «Матч ТВ» по поводу судейства. По его словам, арбитр Виталий Мешков влип в скандал, который скажется на его репутации и профессиональной оценке в целом.

- Думаю, что сегодня, к сожалению, Мешков подписал себе приговор до конца сезона, - категорично поделился Генич.