Выбран лучший игрок матча «Ростов» - «Спартак»

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл со счетом 2:3. Лучшим игроком встречи был признан Дмитрий Полоз - нападающий ростовчан, который на 75-й минуте матча реализовал пенальти и забил второй гол своей команды. Активен Полоз был по ходу всего матча, а потому был выбран лучшим игроком встречи. В целом же, на его счету уже 13 голов в текущем сезоне.

После 26 туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице российской Прьемре-лиги. в то время как «Ростов» поднялся на восьмую строчку. До конца сезона остаются еще четыре тура.