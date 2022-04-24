Пресс-служба «Спартака» саркастически отнеслась к выбору лучшего игрока матча

В матче 26-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» съездил в гости к «Ростову», где проиграл со счетом 2:3. Судейство в матче вызвало большие нарекания у представителей гостей, и это особо подчеркнула пресс-служба «Спартака» в послематчевом релизе, в частности, выбирая лучшего игрока матча.

- Игрок матча — Виталий Мешков, - написала пресс-служба «Спартака», подразумевая главного арбитра игры.

После 26 туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице российской Прьемре-лиги. в то время как «Ростов» поднялся на восьмую строчку. До конца сезона остаются еще четыре тура.