Цорн: У Тикнизяна сейчас сложный период в карьере

Спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн высказался по поводу защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна.

Цорн сказал Sport24, что Наир очень сильно переживает из-за большого количества красных карточек. Спортивный директор считает, что сейчас у футболиста достаточно сложный период в карьере, но Тикнизяну нужно пережить этот непростой этап и снова начать выступать на высоком уровне.

Напомним, что Наир Тикнизян в этом сезоне провёл в российском чемпионате в составе «Локомотива» 15 поединков.