Худяков рассказал о конкуренции с Гилерме

Молодой российский голкипер «Локомотива» Даниил Худяков рассказал журналистам о конкуренции с опытным Маринато Гилерме.

Худяков сказал Sport24, что он ничего не хочет говорить по поводу того, что в последних матчах ворота «железнодорожников» защищает не он, а Гилерме. Даниил отметил, что конкуренция это всегда хорошо, так что никаких переживаний нет, ведь нужно просто работать дальше и всё будет отлично.

Напомним, что в этом сезоне Даниил Худяков провёл в российском чемпионате 11 поединков, в трёх из которых голкипер сумел отыграть на ноль.