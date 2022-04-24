Ловчев: У «Спартака» не очень квалифицированный подбор игроков

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с журналистами раскритиковал нынешний подбор игроков в московской команде.

Ловчев сказал «Чемпионату», что сейчас у «Спартака» не очень квалифицированный подбор футболистов. Эксперт отметил, что если Паоло Ваноли хочет играть с двумя высокими форвардами, то нужно сделать так, чтобы мяч с флангов доставлялся в штрафную, а сделать это сейчас из всех игроков может сделать разве что нигериец Виктор Мозес.

Напомним, что на данный момент спартаковцы занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.