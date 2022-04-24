«Локомотив» готов предложить новый контракт Гилерме

Спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн рассказал журналистам, что московская команда планирует подписать новый контракт с голкипером Гилерме.

Цорн сказал Sport24, что «Локомотив» очень хочет сохранить Гилерме. Функционер отметил, что будущее, однозначно, за молодым Худяковым, но сейчас Гилерме, как опытный вратарь и лидер команды, просто незаменим. Напомним, что действующее соглашение 36-летнего голкипера с «Локомотивом» истекает после окончания этого сезона.

В этом сезоне Маринато Гилерме провёл в российском чемпионате 15 поединков, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.