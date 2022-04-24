Борис Игнатьев: «Сочи» - очень думающая команда

Известный российский тренер Борис Игнатьев поделился с журналистами своим мнением по поводу победы «Сочи» в поединке с грозненским «Ахматом».

Игнатьев сказал Rusfootball.info, что победа «Сочи» получилась на тоненького, но игра «барсов» впечатлила, так как дружина Федотова предстала организованной командой, которая прекрасно понимает, что нужно делать. Опытный специалист отметил, что у «Сочи» очень думающая команда.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова одержали непростую победу над «Ахматом» со счётом 3:2 и вышли на третью строчку в турнирной таблице.