Защитник «Сочи»: Как выходил на поле? На двух ногах

Российский защитник «Сочи» Сергей Терехов в ироничной манере пояснил клубной пресс-службе, как он выходил на поле в матче с «Ахматом».

В сети появилось видео, на котором Терехов отвечает на вопрос о том, как он выходил на поле. Защитник не растерялся и заявил, что выходил, как обычно, на двух ногах. Напомним, что гол Терехова принёс сочинской команде трудовую победу над «Ахматом» со счётом 3:2. Защитник также был назван лучшим игроком матча.

В этом сезоне Сергей Терехов провёл в российском чемпионате 21 встречу. Защитник отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.