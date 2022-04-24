У Новосельцева есть предложения от российских и турецких клубов

Агент российского защитника Ивана Новосельцева рассказал журналистам о том, где его клиент может продолжить карьеру.

Агент Александр Клюев сказал «Спорт-Экспрессу», что в данный момент Новосельцев занимается индивидуально и ежедневно тренируется для того, чтобы быть в хорошей форме. Клюев отметил, что летом Иван подпишет соглашение с новой командой. У защитника уже есть предложения от российских и турецких клубов.

Напомним, что недавно Иван Новосельцев расторг соглашение с тульским «Арсеналом». В этом сезоне защитник провёл в РПЛ 15 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.