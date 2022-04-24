Гилерме рассказал о том, хотел бы он стать тренером «Локомотива»

Опытный голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал журналистам о том, хотел бы он когда-нибудь возглавить «железнодорожников».

Гилерме сказал Sport24, что он пока даже не думал о том, чтобы когда-нибудь стать главным тренером «Локомотива», как это сделал экс-голкипер Заур Хапов. Бразильский вратарь с российским паспортом отметил, что он старается так далеко не планировать своё будущее и двигается шаг за шагом.

Напомним, что 36-летний Гилерме в этом сезоне провёл в российском чемпионате 15 поединков, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.