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Гилерме рассказал о том, хотел бы он стать тренером «Локомотива»

24 Апреля 2022 • 10:57 Комментировать

Опытный голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме рассказал журналистам о том, хотел бы он когда-нибудь возглавить «железнодорожников».

Гилерме сказал Sport24, что он пока даже не думал о том, чтобы когда-нибудь стать главным тренером «Локомотива», как это сделал экс-голкипер Заур Хапов. Бразильский вратарь с российским паспортом отметил, что он старается так далеко не планировать своё будущее и двигается шаг за шагом.

Напомним, что 36-летний Гилерме в этом сезоне провёл в российском чемпионате 15 поединков, в трёх из которых сумел отыграть на ноль.

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Локомотив Москва Гилерме
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