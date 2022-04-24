Гендиректор «Сочи»: У нас одна из лучших команд РПЛ по игре в последние 15 минут

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко в разговоре с журналистами заявил, что сочинская команда прекрасно играет в концовках.

Рубашко сказал ТАСС, что первый тайм для «барсов» получился одним из самых невзрачных в этом сезоне. Функционер отметил, что после перерыва футболисты «Сочи» собрались и всё же сумели добиться победы. Гендиректор «барсов» добавил, что у «Сочи» одна из лучших команд РПЛ по игре в последние 15 минут матча.

Напомним, что сочинский клуб обыграл «Ахмат» со счётом 3:2 и вышел на третью строчку в турнирной таблице.