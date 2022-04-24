Агент Глебова: Данилом интересуются все топ-клубы РПЛ

Агент российского полузащитника «Ростова» Данила Глебова рассказал журналистам об интересе к своему клиенту со стороны топ-клубов РПЛ.

Агент Павел Банатин сказал «РБ-Спорт», что в услугах 22-летнего российского футболиста заинтересованы все топ-клубы из Российской Премьер-лиги. Агент отметил, что какой-то конкретной суммы выкупа в контракте Глебова с ростовской командой нет. Напомним, что до этого в прессе ходили слухи о том, что игроком интересуются «Спартак» и «Зенит».

В этом сезоне Данил Глебов провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя ассистами.