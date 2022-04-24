Экс-игрок «Зенита» Крапухин: Дзюба спокойно мог бы играть в АПЛ

Бывший нападающий «Зенита» Станислав Крапухин в разговоре с журналистами заявил, что Артём Дзюба вполне мог бы играть в английском чемпионате.

Крапухин сказал «Спорту день за днём», что его удивило то, как Дзюба умеет работать корпусом. Станислав отметил, что форвард «Зенита» умеет грамотно подставиться и выбраться из сложной ситуации, когда на тебе висят сразу несколько соперников. Форвард считает, что Дзюба с таким набором навыков спокойно мог бы играть в АПЛ.

Напомним, что Артём Дзюба в этом сезоне провёл в российском чемпионате 24 встречи, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.